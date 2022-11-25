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Konya'daki hayvana işkenceyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı!

Konya’daki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Sosyal medyada da tepkiye neden olan görüntülerle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvan Rehabilite Merkezi'mizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ekleme: 25.11.2022 - 18:56 Güncelleme: 25.11.2022 - 19:12 / Editör: Ozge Selin
Konya'daki hayvana işkenceyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı!
Son dakika haberi... Konya'da Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bir görevli, elindeki kürekle defalarca vurmak suretiyle bir köpeğin ölümüne neden oldu.

Bu anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hayvan Sağlığı Şube Müdürü görevden uzaklaştırıldı, olaya karışan işçilerin iş akdi feshedilerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Konya'daki hayvana işkenceyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı!

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Görüntülerde hayvana işkence yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan M.B. ve S.Ç. Dutlukır Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ters kelepçe takılarak 'Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Edinilen son dakika bilgisine göre şüpheliler M.B ve S.Ç Bir ev hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme suçundan tutuklanıp, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Konya'daki hayvana işkenceyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı!

'HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Hayvan Rehabilite Merkezi'mizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz.' ifadesini kullandı.

'OLAYIN HUKUKİ TAKİPÇİLİĞİNİ ÜSTLENMİŞ BULUNMAKTAYIZ'

Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Ayşegül Başkoçak Çifci, merkezde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Çifci, gazetecilere, sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından barınağa geldiklerini söyledi.

Olayın ardından, baro olarak suç duyurusunda bulunduklarına değinen Çifci, 'Olaya ilişkin gerekli yargılamalar, yargı mercilerince yapılacaktır. Konya Barosu olarak, olayın hukuki takipçiliğini üstlenmiş bulunmaktayız.' dedi.

Konya'daki hayvana işkenceyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı!

Çifci, belediye yetkilileriyle konu hakkında görüşme yaptıklarını, kendilerine, adli ve idari soruşturmaların derinleştirileceğini, tespit edilen diğer ilgililer hakkında da soruşturma açılacağını, görevden uzaklaştırmaların yapılacağının bilgisini verdiklerini aktardı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerin, hukuki sürecin başlatılabilmesi için yeterli olduğunu vurgulayan Çifci, 'Aldığımız bilgilere göre iki gözaltı, idari makamlardan da iki açığa alınma var. Olayın hukuki sürecini takip ederken, başka bir delil olup olmadığını tespit edebilmek için öğle saatlerinde barınağa giriş yaptık. Ancak yeni bir delil elde edemedik.' ifadesini kullandı.

Öte yandan, barınağın olduğu bölgede bekleyen hayvanseverler çevredeki sahipsiz köpekleri besledi.

Konya'daki hayvana işkenceyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı!
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