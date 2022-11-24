  • USD: 18,60 - 18,64
  • EURO: 19,37 - 19,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tunceli Valiliği duyurdu! Eylem ve etkinlikler 2 hafta süreyle yasaklandı!

Tunceli Valiliği, toplumsal huzuru tehdit edebilecek provokatif olayların önüne geçilmesi amacıyla eylem ve etkinliklerin 15 gün yasaklandığını duyurdu.

Ekleme: 24.11.2022 - 21:50 Güncelleme: 24.11.2022 - 22:21 / Editör: Ozge Selin
Tunceli Valiliği duyurdu! Eylem ve etkinlikler 2 hafta süreyle yasaklandı!Tunceli'de toplumsal huzuru tehdit edebilecek provokatif olayların önüne geçilmesi amacıyla eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'inci ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince bazı kararlar alındı.

Tunceli Valiliği duyurdu! Eylem ve etkinlikler 2 hafta süreyle yasaklandı!

Kentte sadece kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinliklere izin verileceği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Tunceli genelindeki tüm umuma açık alanlarda yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma programları, stant açmak, imza kampanyası düzenlemek, konser-şenlik gibi organizasyonlar ile afiş ve poster asmak, meşale yakmak/taşımak vb. eylem ve etkinliklerin 24 Kasım saat 00.01 ile 8 Aralık saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir.'

MÜSAADE EDİLMEYECEK

Açıklamada, izinsiz yapılacak eylem ve etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı!
Yunanistan'a kaçarken bataklığa saplandı! FETÖ'cü eski teğmen tutuklandı!
Başkan Erdoğan Pazartesi açıklayacak! Sözleşmeli Personel Düzenlemesi
Düzce’deki depremde ortaya çıkmıştı! Kandilli 'Çok önemli' diyerek açıkladı: İşte gizemli ışığın nedeni
Rusya Devlet Başkanı Putin açıkladı! 'Evrenin efendileri' her şeyi kontrol ediyor
İstanbul'da suya yüzde 25 zam!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türkiye'nin operasyonuna gelen eleştirilere sert tepki! 'Türkiye'yi uyarmak ahlaksızlıktır'
Eskişehir'de su zammı kuyruğu... Vatandaşlar yükleme noktalarına akın etti!
Mersin'de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Nebati'den faiz mesajı
Milli harp sistemlerinde 'KORAL' devrimi! Düşmanın gözünü kör edecek
Kılıçdaroğlu'nun 'Uzmanlık sınavına girmeyin' çağrısı karşılık bulmadı: Adaylar sınava tam katılım sağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Karkamış'ta vatandaşlardan Ümit Özdağ'a büyük tepki
Yerli otomobil TOGG'da seri üretim tam gaz devam ediyor: 227'nci araç banttan indi
Yunanistan'da Doğu Akdeniz paniği! Dendias' bu sözlerle açıkladı: 'Gerisi Türkiye için savaş sebebi'
Teslim olan teröristten dikkat çeken sözler: HDP parayla PKK'ya eleman topluyor
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Yine facia yine İETT! Önce minibüse sonra kafeye çarptı
Bakan Kirişci: Tarım sektörümüz son 19 yılın 15’inde büyüme gösterdi
Meteoroloji gün verdi: Kar geliyor

Meteoroloji gün verdi: Kar geliyor

Tozun altından saray çıktı: Kimse yerini bilmiyordu yüzlerce yıl sonra tesadüfen bulundu

Tozun altından saray çıktı: Kimse yerini bilmiyordu yüzlerce yıl sonra tesadüfen bulundu

Twitter'da Elon Musk krizi: Yedi büyük şirket reklamlarını durdurdu

Twitter'da Elon Musk krizi: Yedi büyük şirket reklamlarını durdurdu

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük