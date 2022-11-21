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Yurt dışı üretici fiyat endeksi ekimde yıllık yüzde 103,79 arttı

Türkiye, ekim ayı Yurt Dışı ÜFE vesini paylaştı. buna göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 103,79, aylık yüzde 1,34 yükseldi.

Ekleme: 21.11.2022 - 10:23 Güncelleme: 21.11.2022 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
Yurt dışı üretici fiyat endeksi ekimde yıllık yüzde 103,79 arttı
Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK) verilerine göne 2022 yılı Ekim ayında YD-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 1,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103,79 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 101,19 artış gerçekleşti.

İmalat yıllık yüzde 103,72 aylık ise yüzde 1,37 arttı

Kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 165,85 artış yaşandı
YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünleri yüzde 71,78, giyim eşyası yüzde 72,17, metal cevherleri yüzde 84,82 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 165,85, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 136,30, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 129,34 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri yüzde 2,46, ana metaller yüzde 0,85, diğer mamul eşyalar yüzde 0,06 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık b.y.s. makine ve ekipmanlar yüzde 5,86, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 5,86, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde3 ,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi ekimde yıllık yüzde 103,79 arttı


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