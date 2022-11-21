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İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: Teröre karşı 'somut adım' vurgusu!

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası yansıtılması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınandı.

İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: Teröre karşı 'somut adım' vurgusu!
Ekleme: 21.11.2022 - 19:01 Güncelleme: 21.11.2022 - 19:17 / Editör: Ozge Selin
İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: Teröre karşı 'somut adım' vurgusu!
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK iltisaklı unsurlar tarafından bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılarya binasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğraflar yansıtıldı.

Olayın ardından Dışişleri Bakanlığına çağırılan Herrström'e Türkiye'nin eylemi kınadığı ve olayın soruşturulması talebi iletildi.

SOMUT ADIM VURGUSU

Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı.
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İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: Teröre karşı 'somut adım' vurgusu!
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