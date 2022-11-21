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Bakan Süleyman Soylu, roketli saldırıya ilişkin ayrıntıları açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Karkamış ilçesine yönelik havan saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Süleyman Soylu, roketli saldırıya ilişkin ayrıntıları açıkladı
Ekleme: 21.11.2022 - 12:55 Güncelleme: 21.11.2022 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
Bakan Süleyman Soylu, roketli saldırıya ilişkin ayrıntıları açıkladı
Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PKK tarafından kanlı bir saldırı gerçekleştirildi.

Kobani'nin iç kesimlerinden hain teröristlerce ateşlenen 5 roket, bir okul ve yerleşim yerlerini vurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay sonrasında Milli eğitim Bakanı Mahmut Özer ile basın açıklamasında bulundu.

Süleyman Soylu, ilk belirlemelere göre 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.

'Cevap en güçlü şekilde verilecektir'
Süleyman Soylu açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü;

'Milletimize şunu söylemek isteriz, dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra buna yönelik cevap en güçlü şekilde verilecektir ve gerekli adımlar atılacaktır. Terör örgütüne sınır içi ve sınır dışında hayat şansı verilmeyecektir.

Bugün öğlen üzeri sınır ötesinden bir havan atıldı ve bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. '

1'i öğretmen 1'i çocuk...
Bir diğer yandan Süleyman Soylu, ölenlerden 1'inin öğretmen Ayşenur Alkan sınıf öğretmeni, 1'inin ise çocuk olduğunu aktardı.
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