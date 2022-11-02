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Meteoroloji il il açıkladı: Kar, yağmur ve sis uyarısı...

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, gün içerisinde ülke genelinde yağış beklenmezken yarından itibaren bazı bölgelerde yağmur ve sis bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur tahmin ediliyor. Kuzey Marmara ve Karadeniz kıyılarında rüzgarın etkili olması bekleniyo

Ekleme: 2.11.2022 - 09:48 Güncelleme: 2.11.2022 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji il il açıkladı: Kar, yağmur ve sis uyarısı...
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, gün içerisinde ülke genelinde yağış beklenmezken yarından itibaren bazı bölgelerde yağmur ve sis bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur tahmin ediliyor. Kuzey Marmara ve Karadeniz kıyılarında rüzgarın etkili olması bekleniyor.

2 Kasım Salı güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, İllere göre hazırlanan yeni rapora göre önümüzdeki 5 gün boyunca bazı bölgelerde yağmur ve sis bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

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Az bulutlu ve açık
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