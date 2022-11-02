Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL ele geçirildi, 10 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.