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Karısını uykusunda katletti: Odadaki manzara tüyler ürpertti!

İstanbul Bağcılar'da korkunç bir olay gerçekleşti... Faruk Karabülak, eşi Kudret Karabülak'ı uyuduğu sırada silahla vurarak katletti. Silah sesini duyan komşular, durumu polise bildirdi. Odadaki manzara tüyler ürpertti.

Ekleme: 2.11.2022 - 17:33 Güncelleme: 2.11.2022 - 17:34 / Editör: Ozge Selin
Karısını uykusunda katletti: Odadaki manzara tüyler ürpertti!Kan donduran olay, saat 08.30 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Faruk Karabülak (38), elinde silahla eşi Kudret Karabülak (32) uyuduğu sırada bir süre başında bekledi. Faruk Karabülak uyuyan eşinin başına silahla ateş etti. Kudret Karabülak kanlar içinde kalırken, silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kudret Karabülak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet sonrası evden ayrılmayan Faruk Karabülak ise gözaltına alındı. Kudret Karabülak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çiftin 11 yaşındaki kızının cinayet sırasında evde olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor...







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