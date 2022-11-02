Hollanda'da polise saldıran PKK'lılar gözaltında

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine ilerleyerek protesto yapan PKK yandaşları, polisler tarafından engellendi. Bu esnada polislere saldıran 12 terörist gözaltına alındı.

Bölücü terör örgütü PKK yandaşları, bulunduğu bölgenin huzurunu kaçırmaya devam ediyor.Türkiye'nin yoğun mücadele verdiği terör belası, Hollanda'yı da vurdu.Lahey kentinde bulunan PKK sempatizanları, Türkiye'nin Büyükelçiliğine yürümeye başladı.Hollanda polisi, Türk elçiliğine yürümek isteyen PKK yandaşlarına geçit vermedi. Ellerinde terör örgütü paçavraları olan gruba atlı polisler müdahale etti.Polis ekiplerinin karşı çıktığı yürüyüş engellenmeye çalıştı. Terör destekçileri, kendilerine izin vermeyen polislere saldırdı.Yaşanan dehşet olaylarda 12 PKK yandaşı polis tarafından gözaltına alındı.Bir diğer yandan polis, çıkan olaylarda 3 kişinin de yaralandığını belirtti.