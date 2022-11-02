Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Tahıl sevkiyatı eskiden olduğu gibi devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;Kendisi geçtiğimiz günlerde vefat etti. Bugün de Amasya'da ebedi yolculuğuna uğurlanıyor. Mevlüde Genç hanımefendiye Allah'tan rahmet dilerken, Avrupa'daki Türk ve Müslüman topluma karşı giderek artan düşmanlık dalgasıyla mücadelemizi ondan aldığımız ilhamla sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum.Mahir Ünal'ın görevden affı ile boşalan grup başkanvekilliğine Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyoruz.Mahir Ünal'a bugüne dek yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyoruz. Kendisiyle başka farklı platformlarda yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.AK Parti 20 yıl kesintisiz iktidar ile bir rekora imza attı. Girdiğimiz 15 seçimin tamamında bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen necip milletimize teşekkür ediyoruz.Birileri sürekli engel olmanın peşinde koşarken biz eğitim, sağlık, emniyet, adalet, ulaşımı güçlendirdik.Ülkemizi pek çok yenilikle tanıştırdık, asrın projeleri olan nice eserlerle tarihe adımımızı yazdırdık.Milli iradenin üzerinde demokrasinin kılıcı olarak duran ne varsa hepsini tehdit olmaktan çıkardık.Ülkemize 20 yılda kazandırdıklarımızı teker teker saymaya kalksak değil saatler, günler, haftalar yetmez.Sokak teröründen darbe girişimine, partimizin kapatılması girişimine kadar pek çok saldırıya maruz kaldık. Ellerinin altındaki tüm piyonları üzerimize saldırdılar.Gezi'de sokakları ateşe vererek, 15 Temmuz'da demokrasimize kastederek bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar.Nasıl 20 senedir milletimiz ile aramıza kimsenin girmesine müsaade etmediysek bugün de mesajlarımızı doğrudan milletimize veriyoruz.Türkiye Yüzyılı vizyonu tanıtımını yaparak, gelecek vizyonumuzu milletimizle paylaştık.81 ilimizde vatandaşların Türkiye Yüzyılı hakkında fikirlerini ileteceği seferberlik başlatıyoruz.Utanmadan sıkılmadan 10 bin kilometre öteye hamburger turları düzenleniyor.(Kılıçdaroğlu'nun Avrupa ziyareti ile ilgili) Her biri ayrı bir mutfak kültürü olan illerimizi ziyaret etmek, vatandaşın sofrasına oturmak varken utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar. Bilmiyorum İngiltere'nin hamburgeri Amerika'dan daha mı iyi?Başörtüsüne anayasal düzenlemeBizim kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuz başörtüsü konusunu bir gece yarısı gündeme taşıdılar.Başörtülü kardeşlerimize rozet takma yarışına girdi, önümüzdeki dönemde aday da çıkarırsa şaşırmayız.İkna odalarını kurarak kızlarımıza az mı çektirdiler, kızlarımızın başlarından başörtülerini çekip aldılar, biz bunları unutmayız.Bay Kemal sıkıysa önümüzdeki dönem başörtülü adayları koy da görelim.Teklif görüşmeleri başlayınca kimin demokrasiden, aileden yan olduğu görülecektir.MHP ile görüşmeler bugün tamamlanacak anaysa değişikliği teklifini bugün TBMM'ye sunacağız.Arkadaşlarımızın görüşmeleri sonrası başörtüsü teklifimizi nihai halini verip Meclis'e sunacağız.Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum; başörtüsünü '1 metrelik bez parçası' diyerek aşağılayan sen değil miydin?Anayasa değişikliği teklifinin geniş bir mutabakatla hayata geçmesini umut ediyoruz. Bu mutabakat olmazsa halk oylaması dahil diğer adımları atmaya hazırız.İstanbul'daki açılışta Tuzla Belediye Başkanıma yönelik linç girişimi CHP'nin asıl yüzünü ortaya sermiştir.Yargının temsilcilerine bu şekilde hakaret mi olur? Yasal düzenlemeler belli, takipçisi olacağız.Yalova'daki utanç tablosunun müsebbipleri konusunda gereken yapılmazsa güçler ayrılığı ilkesi derin bir yara alacaktır.Tüm güvenlik teşkilatlarımızı ilzam eden bu tip akıldışı ithamlar 15 Temmuz sonrası yoğunlaştı.Dünyanın pek çok ülkesi artık mücadele edemediği için uyuşturucuyu serbest bırakmışken biz mücadeleyi son hız sürdürüyoruz.Dünyada uyuşturucu suçuna en ağır cezayı biz veriyoruz Bay Kemal.Sadece geçtiğimiz yıl 198 bin uyuşturucu olayına müdahale eden kolluk güçlerimiz 153 bin kişiyi yakalamıştır.Adam 'cari açığımızı uyuşturucuyla kapatıyoruz' diyor. Vicdansıza bak, bu ne akıl sen kendinde misin?Biz uyuşturucuyla cari açık kapatmıyoruz ama birileri siyaset açığını uyuşturucuyla kapatıyor.CHP ve şürekasının özgürlükten anladığı iftira atma, yalan söyleme özgürlüğüdür.2023 seçimleri öncesinde CHP'ye talimatlar verildiği anlaşılıyor, sandığın rengi belli oldukça sinsi çabaların artması muhtemeldir.İhracatımız her ay rekor kırarken istihdam da 31 milyonla tarihimizin en iyi seviyesine ulaştı.Avrupa'da birçok ülke kendi enerji kıtlığına hazırlarken biz içimiz rahat bir şekilde kışa giriyoruz.Avrupa'dan Amerika'ya dünya son 60-70 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla boğuşurken, ülkemizde ekonominin çarkları dönüyor.Çiftçilerimize mazot ve gübre destek sistemini değiştirdik, ödemeleri öne çekiyoruz.Çiftçilerimize mazot ve gübre desteğini mart 2023 yerine bu yıl ödeyeceğiz.Dün sayın Putin ile görüşmem vardı, bugün de sayın Zelenski ile görüşeceğim. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar'ı arayarak bugün saat 12:00'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden olduğu gibi devam edeceğini bildirdi.Ayrıntılar geliyor...