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Terör örgütüne ait katyuşa roketleri ele geçirildi

Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait katyuşa füzeleri ele geçirildi.

Ekleme: 19.11.2022 - 09:48 Güncelleme: 19.11.2022 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütüne ait katyuşa roketleri ele geçirildi
Mardin'in Ömerli kırsal bölgesinde terör örgütü PKK'ya yapılan operasyon kapsamında araziye gizlenmiş şekilde terör örgütüne ait katyuşa roketleri ele geçirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre 18 Kasım 2022 tarihinde Mardin ili Ömerli ilçesi Göllü ve Kovanlı mahalleleri kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde, arazide gizlenmiş vaziyette üç adet tip tablası bölümünden tuzaklanmış Katyuşa mühimmatı olduğu değerlendirilen mühimmat, 4 adet antitank mühimmatı, 5 adet antitank sevk fişeği, bir adet Katyuşa mühimmatına ait olduğu değerlendirilen tapa, bir adet dijital saat irtibatlı ateşleme anahtarı ele geçirildi.

Mardin'in terör ve terör örgütünün kalıntılarından tamamen temizlenmesi yönelik bölgedeki operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi.
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