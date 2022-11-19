Gaziantep'te 'Girdap' operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Girdap" adlı operasyon kapsamında Gaziantep'te gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik başlatılan 'Girdap' adlı operasyon kapsamında Gaziantep'te gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, KOM Başkanlığı koordinesinde 15 Kasım'da eş zamanlı düzenlenen 'Girdap Operasyonu' kapsamında kentte tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.