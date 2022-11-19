Başkan Erdoğan'dan kardeşi vefat eden Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir süredir yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu (68), Kocaeli'de yaşadığı evde hayatını kaybetti.Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle geçen ay Kocaeli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Celal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2 haftalık tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.Celal Kılıçdaroğlu, dün saat 22.00 sıralarında oturduğu evde fenalaşınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.Evde yapılan işlemlerin ardından Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi aile üyeleri tarafından Kocaeli Kent Mezarlığı morguna getirildi. Celal Kılıçdaroğlu'nun kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.