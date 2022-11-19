Bakan Koca: İstiklal Caddesi'ndeki patlamada taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumunu açıkladı. Bakan Koca, "Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, ''İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71'e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor.'' ifadelerini kullandı.