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Yunanistan'ın Türkiye hazımsızlığı! Libya krizi için suçladıkları isim yine Ankara hükümeti oldu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Libya'da meydana getirdiği diplomatik kriz, iki ülke arasındaki gerilimi iyice tırmandırdı. Yunan basınında olayın sebepleri tartışılırken Yunanistan'ın hedefinde yine Ankara hükümeti olduğunun altı çizildi.

Yunanistan'ın Türkiye hazımsızlığı! Libya krizi için suçladıkları isim yine Ankara hükümeti oldu
Ekleme: 18.11.2022 - 10:38 Güncelleme: 18.11.2022 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'ın Türkiye hazımsızlığı! Libya krizi için suçladıkları isim yine Ankara hükümeti oldu
Türkiye'nin Libya ile imzaladığı hidrokarbon anlaşması Yunanistan başta olmak üzere Avrupalı devletleri bir hayli rahatsız etmişti.

Haftalardır meseleyi gündemden düşürmeyen Yunanistan ise son birkaç gün Libya ile kendisinin de bir anlaşmaya varacağını ifade ediyordu. Ancak Yunanistan'ın Türkiye'yi geride bırakma hevesleri yarım kaldı.

Görüşmeler için Libya'ya giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın uçaktan inmek istememesi iki ülke arasında diplomatik krize neden oldu.

Yaşanan olayla ilgili olarak şaşıran Yunan basınında, 'Dün ortaya çıkan diplomatik gerilim, özellikle Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında gerçekleşen görüşmenin atmosferiyle oldukça çelişiyor' denildi.

Yunan gazetesi Kathimerini'de 'Libya'nın Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş kısa süre için Türkiye-Libya mutabakatı imzaladığı için Dendias uçakta kaldı ve Bingazi'ye gitti' sözlerine yer verildi.

Haberin devamında ise skandal ifadelere yer verilerek Libya'nın Ankara'nın emriyle hareket ettiğinden bahsedildi.

Yunanistan gazetesi Proto Thema'da yer alan habere göre ise yaşanan bu diplomatik gerilimin 'Yunanistan'ın Trablus ile gergin olan durumunu daha da gerginleştirecek' denildi.

Ta Nea ise yaşananları Yunanistan'a yönelik bir 'şantaj girişimi' olarak nitelendirdi. Haberde, Bakan el-Menguş (Libya'nın dışişleri bakanı) havaalanında Dendias'ı görüşmeye zorladı. Bu nedenle de Dendias ziyareti yarıda kesti' denildi.

Özetlemek gerekirse, Dendias, Türkiye ile anlaşma imzalayan Dışişleri Bakanı el-Menguş ile görüşmek istemedi ve kriz bu nedenle çıktı.

Dün, Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın geçen günlerde Libya devletinin çıkarları aleyhinde benimsediği kaba politikalara, pozisyonlara ve Libya'nın egemenliğine ve halkının özlemlerine ilişkin dengesiz açıklamalarına rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı kendilerine 17 Kasım 2022'de Trablus'u ziyaret etme izni verdi.' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında 'Uluslararası diplomatik usullere göre Libya Dışişleri Bakanı kendisini beklemekteydi; ancak Yunanistan Dışişleri Bakanı uçaktan inmeyi reddederek hiçbir açıklama yapmadan geldiği gibi geri gitti. Yunan Bakan'ın bu davranışını esefle karşılıyoruz. Dışişleri Bakanlığı Libya Devleti'nin prestijini ve egemenliğini koruyan uygun diplomatik önlemler alacaktır' denildi.

Yunanistan'dan gelen açıklamada ise 'Dendias'ın Libyalı mevkidaşı ile görüşmemesine ilişkin varılan uzlaşının Libya Dışişleri Bakanlığınca ihlal edilmesi nedeniyle Trablus ziyareti iptal edildi. Ziyaretin Doğu Libya'daki ayağı normal bir şekilde devam ediyor.' ifadesi yer aldı.
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