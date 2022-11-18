Antalya'da otomobil ile kamyonet kazası: 2 ölü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, korkunç bir kaza yaşandı.Hayrettin Aktaş (52) hakimiyetindeki 27 ADR 221 plakalı otomobil ile Mesut Seyfi (69) idaresindeki 41 U 8335 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.Kazada otomobil sürücüsü Hayrettin Aktaş ve arka yolcu koltuğundaki Emine Halıcı (56) olay yerinde hayatını kaybetti.Bir diğer yandan, aynı araçtaki Ada Emine (6), Merve (30) ve Nazlı Ece Özdemir (9) ile kamyonetteki sürücü Mesut Seyfi ile Pamuk (69) ve Yiğit Ali Seyfi (4) yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Merve Özdemir’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.