  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 19,28 - 19,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Antalya'da otomobil ile kamyonet kazası: 2 ölü

Manavgat ilçesinde ilerleyen kamyonet ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Ekleme: 18.11.2022 - 17:38 Güncelleme: 18.11.2022 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da otomobil ile kamyonet kazası: 2 ölü
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, korkunç bir kaza yaşandı.

Hayrettin Aktaş (52) hakimiyetindeki 27 ADR 221 plakalı otomobil ile Mesut Seyfi (69) idaresindeki 41 U 8335 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

2 kişi can verdi
Kazada otomobil sürücüsü Hayrettin Aktaş ve arka yolcu koltuğundaki Emine Halıcı (56) olay yerinde hayatını kaybetti.

6 yaralıdan 1'inin durumu ağır
Bir diğer yandan, aynı araçtaki Ada Emine (6), Merve (30) ve Nazlı Ece Özdemir (9) ile kamyonetteki sürücü Mesut Seyfi ile Pamuk (69) ve Yiğit Ali Seyfi (4) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Merve Özdemir’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir yağmura teslim oldu
Bakan Soylu'dan HDP'li Garo Paylan'a sert cevap: Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin açıklama
Rusya ile Çin enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal paraya geçiyor
Bakan Çavuşoğlu: Teröristler hiçbir hedefe ulaşamayacaklarını gördüler
HER ŞEY DEDİLER BİR TEK PKK DİYEMEDİLER!
Kemal Kılıçdaroğlu, TTB heyetini kabul etti
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının organizatörü Bilal Hassan'ın görüntüleri ortaya çıktı
FETÖ’nün iti Enes Kanter önüne kemik atılınca yine Türkiye’ye saldırdı: Amerikan bayrağı yakmaya zorladılar
Oligarkların gizemli ölümü: Rus iş dünyası içinde gizli savaş yaşanıyor
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Taksim saldırganını örgüte sokan sevgilisinin fotoğrafı ortaya çıktı
Süleyman Soylu'nun FETÖ ve PKK eleştirilerine muhalefetten tepki
Bakan Dönmez'den 'Karadeniz Gazı' açıklaması
MSB paylaştı: LHD ANADOLU'da bir ilk
Bakan Özer'den son dakika açıklamalar: Yüzde 98'e yükselttik!
Üsküdar'da İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı .
Yunanistan karıştı: Muhalefet Miçotakis hükümetini topa tuttu! Utanç verici...
Kripto para piyasasını sarsan çöküş: Bir gecede 16 milyar dolar kaybetti
Güney Kore ve Japonya açıkladı: Kuzey Kore kıtalararası balistik füze fırlattı
İstanbul dahil dokuz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun

İstanbul dahil dokuz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun

Benzine bir haftada ikinci indirim

Benzine bir haftada ikinci indirim

Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir

Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir

EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!

EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!

Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı

Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı

Yusufeli Barajı'nda büyük gün 22 Kasım: Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak

Yusufeli Barajı'nda büyük gün 22 Kasım: Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak