Bakan Bozdağ'dan başörtüsü anayasası ile ilgili açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü serbestliği ve ailenin korunmasının anayasa ile güvence altına alınması için 2 maddede değişiklik yapılmasını öngören teklifin önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunulacağını söyledi. Bozdağ, muhalefetin de destek vermesi konusunda umutlu olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliği teklifi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bozdağ, başörtüsü ve aileyi koruma altına alacak olan 2 maddenin revize edildiği anayasa teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığına sunulacağını söyledi.Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunacağız. Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum.Anayasanın 24. ve 42. maddelerinde 3 fıkra değişecek.