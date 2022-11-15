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Adalet Bakanlığı 2023 yılı bütçesi TBMM’de kabul edildi!

Adalet Bakanlığının 2023 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Adalet Bakanlığı 2023 yılı bütçesi TBMM’de kabul edildi!
Ekleme: 15.11.2022 - 23:29 Güncelleme: 15.11.2022 - 23:52 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanlığı 2023 yılı bütçesi TBMM’de kabul edildi!
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Bütçe görüşmeleri sırasında, Adalet Bakanlığının yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'ın 2023 yılı bütçeleri de görüşüldü. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığının bütçe görüşmeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum gerçekleştirdi.

'2023 İÇİN BÜTÇE 75 MİLYAR 603 MİLYON 176 BİN LİRA'

2002 yılında Adalet Bakanlığına tesis edilen toplan ödeneğin 808 milyon 141 bin lira olduğunu ve bu miktarın merkezi yönetim bütçesi içindeki payının yüzde 0,83 olduğunu anımsatan Bakan Bozdağ, 2023 yılı teklifinde Adalet Bakanlığına verilmesi öngörülen toplam bütçenin 75 milyar 603 milyon 176 bin lira olduğunu, bu rakamın merkezi yönetim bütçe kanun teklifi içindeki payının ise 1,57'ye karşılık geldiğini belirtti.

2023 BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Bakan Bozdağ'ın sunumunun ardından bakanlığa bağlı kurum temsilcileri, Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterleri bütçe sunumu gerçekleştirdi. Bunun üzerine komisyon, milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüş bildirmesi ile devam etti. Görüşlerin bildirilmesi sonrasında milletvekilleri, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sorularını yöneltti. Soruların ardından Bakan Bozdağ, açıklamalarla yanıt verdi. Açıklamaların ardından yapılan oylama sonrasında Adalet Bakanlığının 2023 yılı bütçesi kabul edildi.
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Adalet Bakanlığı 2023 yılı bütçesi TBMM’de kabul edildi!
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