Bakan Yerlikaya duyurdu! 75 ilde uyuşturucu operasyonu

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürdürülüyor...Bu kapsamda 75 ilde ekipler harekete geçti...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son operasyonda dair detayları kamuoyuyla paylaştı.Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 24 kilogram uyuşturucu madde ile 5 milyon 375 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Operasyonlar kapsamında 2 bin 311 şüpheli yakalandı.Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince; 3 bin 335 ekip, 8 bin 340 personel, 37 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; İzmir, Ankara, Gaziantep, Adana, Samsun, Konya, İstanbul, Bursa, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Balıkesir, Manisa, Kayseri, Diyarbakır, Denizli, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ, Muğla, Sakarya, Van, Hatay, Siirt, Uşak, Malatya, Trabzon, Aksaray, Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Karaman, Düzce, Aydın, Kırıkkale, Kırklareli, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Eskişehir, Zonguldak, Ağrı, Elazığ, Hakkari, Kütahya, Çankırı, Isparta, Sivas, Kilis, Rize, Tokat, Mardin, Amasya, Artvin, Şırnak, Bingöl, Burdur, Kırşehir, Giresun, Iğdır, Kastamonu, Ordu, Bartın, Edirne, Muş, Niğde, Yozgat, Erzurum, Karabük, Nevşehir, Sinop, Erzincan, Yalova ve Bilecik'te operasyonlar düzenlendi.