  • USD: 39,30 - 39,37
  • EURO: 45,43 - 45,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Yerlikaya duyurdu! 75 ilde uyuşturucu operasyonu

75 ilde zehire geçit yok! Son 3 haftada 1 ton 24 kilogram uyuşturucu madde, 5 milyon 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 2 bin 311 zehir şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 75 ilde uyuşturucu operasyonu
Ekleme: 17.06.2025 - 09:22 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:24 / Editör: Fehmi Öztürk
Bakan Yerlikaya duyurdu! 75 ilde uyuşturucu operasyonu
Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürdürülüyor...

Bu kapsamda 75 ilde ekipler harekete geçti...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son operasyonda dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

2 BİN 311 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 24 kilogram uyuşturucu madde ile 5 milyon 375 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 2 bin 311 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 75 ilde uyuşturucu operasyonu

75 İLDE OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince; 3 bin 335 ekip, 8 bin 340 personel, 37 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; İzmir, Ankara, Gaziantep, Adana, Samsun, Konya, İstanbul, Bursa, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Balıkesir, Manisa, Kayseri, Diyarbakır, Denizli, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ, Muğla, Sakarya, Van, Hatay, Siirt, Uşak, Malatya, Trabzon, Aksaray, Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Karaman, Düzce, Aydın, Kırıkkale, Kırklareli, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Eskişehir, Zonguldak, Ağrı, Elazığ, Hakkari, Kütahya, Çankırı, Isparta, Sivas, Kilis, Rize, Tokat, Mardin, Amasya, Artvin, Şırnak, Bingöl, Burdur, Kırşehir, Giresun, Iğdır, Kastamonu, Ordu, Bartın, Edirne, Muş, Niğde, Yozgat, Erzurum, Karabük, Nevşehir, Sinop, Erzincan, Yalova ve Bilecik'te operasyonlar düzenlendi.