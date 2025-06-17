Rüşvet parasını böyle akladılar! MASAK raporu ortaya koydu

İBB ihalelerinden alınan rüşvet paralarının, üçüncü kişiler üzerinden İmamoğlu İnşaat'a aktarıldığı bir kez daha MASAK raporuyla belgelendiMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan 'Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu'na göre; İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın kayınbiraderi Yiğit Çam'ın banka hesaplarına, İBB Ağaç A.Ş.'den ihale alan GÜRÇAM Süs Bitkileri A.Ş.'den yüklü ödemeler gönderildiği; Yiğit Çam'ın ise bu paraları 'daire alımı' kılıfı ile İmamoğlu İnşaat hesaplarına aktardığı tespit edildi.İstanbul'da devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılığın talebi üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı 4 Haziran tarihli rapora göre, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat Anonim Şirketi, İBB ihalelerinden elde edilen rüşvet paralarının aklandığı merkez hâline geldi.Hazırlanan rapor kapsamında Hazine ve Maliye uzmanları tarafından İmamoğlu İnşaat Anonim Şirketi'nin daire satışları ve hesap hareketleri mercek altına alındı.Yapılan incelemelerde İmamoğlu İnşaat'ın birçok daire satışının muvazaalı satış (Üçüncü şahısları veya devleti kandırmak amacıyla gerçekte yapılmayacak bir işlemin yapılmış gibi gösterilmesi, danışıklı satış) olduğu belirlendi.Hazırlanan rapor kapsamında Hazine ve Maliye uzmanları tarafından İmamoğlu İnşaat Anonim Şirketi'nin daire satışları ve hesap hareketleri mercek altına alındı.Yapılan incelemelerde İmamoğlu İnşaat'ın birçok daire satışının muvazaalı satış (Üçüncü şahısları veya devleti kandırmak amacıyla gerçekte yapılmayacak bir işlemin yapılmış gibi gösterilmesi, danışıklı satış) olduğu belirlendi.Muvazaalı olduğu belirlenen satışlardan en dikkat çekeni ise İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın kayınbiraderi Yiğit Çam üzerine yapılan satış oldu.Yapılan incelemelerde İmamoğlu İnşaat'a ait İn Mari Oxygen Projesi B Blok 17 numaralı dairenin satışı için Yiğit Çam'ın İmamoğlu İnşaat hesaplarına 9 milyon 750 bin TL tutarında para gönderdiği görüldü.Yiğit Çam'ın ayrıca İn Mari Prime projesinde yer alan 6 numaralı villa için de Tuncay Yılmaz adına 4 milyon 878 bin TL daha İmamoğlu İnşaat hesaplarına gönderdiği belirlendi.Yiğit Çam'ın daire alımı için İmamoğlu İnşaat'a gönderdiği toplam 14 milyon TL'nin kaynağına yönelik MASAK ekiplerince yapılan araştırmalarda, paranın herhangi bir işçi/işveren bağının bulunmadığı Gürçam Süs Bitkileri Anonim Şirketi'nden Yiğit Çam'ın banka hesaplarına gönderildiği tespit edildi.Tespit üzerine Gürçam Süs Bitkileri Anonim Şirketi'nin bankacılık işlemleri üzerinde yapılan incelemede ise söz konusu şirketin banka hesaplarına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın (İBB) İştiraki olan İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİ. HİZ. VE HAY. BAH. İŞL. SAN. VE TİC. AŞ (AĞAÇ AŞ)'nin banka hesaplarından 2024 yılında paralar geldiği, bu paraların ise Tuncay Yılmaz'ın kayınbiraderi Yiğit Çam'ın banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi.