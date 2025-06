Sivil katliam stratejisi! İran halkı İsrail'in hedefinde

İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta dördüncü gün geride kaldı. 13 Haziran Cuma günü başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın birçok kentine yönelik yoğun saldırılara başlayan İsrail gelinen son noktada Gazze ve Lübnan'da uyguladığı sivil katliam stratejilerini devreye sokma kararı aldı.Tahran'daki sivil yerleşim yerleri ile hastaneler hedef alınmaya başlandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz da İranlı sivilleri açıkça tehdit eden mesajlar yayınladı.Sky News Arabia'daki habere göre ise İsrail ordusu 'İran'ın Gazze ve Beyrut'un güneyine döndüğünü' açıkladığını aktardı. İşte savaşta dün yaşanan gelişmeler ve İsrail'in kirli planları:Dün sabahının ilk saatlerinde İran, füzelerle İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv kentlerine saldırdı.İsrail, İran'ın Ahvaz kentini bombaladı.İsrail, İran'ın batısında bulunan Kirmanşah kentindeki Farabi Hastanesi'ni vurdu. İran devlet haber ajansı Tasnim'in haberine göre, saat 09.00'da yapılan füze saldırısında hastane ciddi hasar gördü. Hastanede bazı hastaların yaralandığı bildirildi.İsrail işgal güçleri gece İran'a fırlatmak üzere hazırladığı füzeleri yanlışlıkla kendi topraklarına ateşledi.İsrail'de ölenlerin sayısı 24'e yükseldi.İran'da 70'i kadın ve çocuk olmak üzere şimdiye kadar 224 kişi yaşamını yitirirken 1200'e yakın kişi yaralandı.İranlı 15'e yakın general ile 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi.İsrail'in açıklamasına göre İran tarafından fırlatılan toplam 370 balistik füze hava savunma sistemleri tarafından karşılandı. Bu füzelerden bir kısmının engellenemediği ve 30 farklı noktaya isabet ettiği bildirildi.İsrail, İran'ın füze rampalarının üçte birini imha ettiğini ileri sürdü.Öte yandan İran'ın hava savunma sistemlerinin dün birçok saldırıda devreye girmeye başladığı görüldü.Karşılıklı çatışmalar sürerken İsrail yeni kirli planını devreye soktu. Gazze ve Lübnan'da on binlerce sivili katleden İsrail bu kez İran'da benzer katliamlar yapma tehdidinde bulundu.Tarihe 'soykırımcı' olarak yazılan Gazze Şeridi ve Lübnan'da binlerce kişiyi zorla yerinden eden İsrail ordusu, öncek gün Tahran'da bir bölge için sözde 'tahliye emri' yayınlamıştı.İsrail'in savaş suçlusu Başbakanı Netanyahu, 'İsrail Hava Kuvvetleri'nin, Tahran'ın hava sahasını kontrol ettiğini' öne sürerek 'Tahran vatandaşlarına (kenti) tahliye edin diyoruz. Harekete geçiyoruz' ifadelerini kullandı.Savunma Bakanı Katz da İran'ın yaptığı misillemelere 'İsrail'de sivilleri hedef aldığını, bunun da bedelini Tahran sakinlerinin ödeyeceğine' yönelik açıklamada bulundu. Tepkilerin ardından yazılı açıklamasında Katz, 'Tahran sakinlerine fiziki zarar verme niyetinde olmadıklarını' iddia etti.İsrail, Gazze'deki soykırımının başlarında da hastaneleri 'Hamas saklanıyor' yalanı ile dünyanın gözü önünde bombaladı. Ancak hiçbir hastanede Hamas'ın varlığına dair tek bir kanıt bulumadılar. Lübnan'da da 'Hizbullah'a saldırıyoruz' demelerine rağmen yüzlerce sivili katlettiler.İsrail, Netanyahu'nun tehdidinin ardından başkent Tahran'ın dört bir yanına yoğun saldırılara başladı.En iyi yaptıkları işin sivilleri acımasızca katletmek olduğu bilinen İsrail'in İran'da da halkı bezdirmek için harekete geçtiği düşünülüyor.İsrail son günlerde sadece askeri ve nükleer tesisleri hedef almıyor. İran ekonomisine zarar verecek hedefleri vurmaya başladı.Tel Aviv yönetiminin sivillere ve ekonomiye yönelik direkt saldırılarla İran halkını rejime karşı ayaklandırmaya çalıştığı düşünülüyor.Netanyahu her fırsatta 'İran halkı Hamaney rejimine karşı sokağa dökülmeli' açıklaması yapıyor.İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin açıklamasının aksine, İsrail'in saldırıları dursa da kendilerinin durmayacağını söyledi.Uzmanlara göre İsrail, savaşın ilk dört gününde İran'a karşı ani ve yoğun saldırıyla avantaj sağlamış oldu. Ancak İran'ın fırlattığı balistik füzeler, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi deldi.İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki haberde şu ifadelere yer verildi: 'Birçok kişi ülkenin gelişmiş hava savunma sisteminin aşılmaz olduğunu düşünüyordu.Bu his İran'ın misilleme saldırılarını başlatmasından bu yana değişti. Buradaki yetkililer çok katmanlı hava savunma sisteminin sağlam kaldığını ancak mükemmel olmadığını söylüyor.'Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2025 Yıllığı'nda küresel nükleer silahların azaltılması sürecinin sona erdiğini ve yeni bir silahlanma yarışının başladığını açıkladı.Kuruma göre, Ocak 2025 itibarıyla dünyada toplam 12 bin 241 nükleer savaş başlığı bulunuyor; bunların 9 bin 614'ü askeri kullanımda ya da hızla konuşlandırılabilir durumda, 2 bin 627'si ise henüz imha edilmemiş ancak hizmet dışı bırakılmış başlıklardan oluşuyor.Bu arada Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), İsrail'in Natanz'daki nükleer tesisi vurdukları iddiasını yalanladı. IAEA, İran'ın Natanz nükleer tesisinin yeraltı bölümüne yönelik bir saldırı olduğuna dair 'hiçbir işaret' olmadığını açıkladı.