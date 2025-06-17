Temmuz zammı netleşiyor! Memur ve emeklinin maaşları ne kadar olacak?

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına, bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.75'lik artış yansıtılmıştı.Aynı oran taban aylığa uygulanmış ve en düşük ödeme 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri yüzde 15.75 yükselmişti.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz artışını da 2025'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon ortaya koyacak.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyonunu yüzde 5.03, Şubat ayı enflasyonunu yüzde 2.27, Mart enflasyonunu yüzde 2.46, Nisan ayı enflasyonunu yüzde 3, Mayıs enflasyonunu yüzde 1.53 olarak açıkladı.Böylece ocak-mayıs enflasyonu yüzde 15.09 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.09 artış kesinleşti. Geriye sadece haziran ayı verisi kaldı.Temmuz zammını gösterecek haziran verisi merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ipucu geldi.Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini haziran ayı için yüzde 1.61 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 16.94 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 16.94 zam yansıtılacak.Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek, bu orana göre kök aylıklar ve ek ödemeler yeniden hesaplanacak. Zam oranının belli olmasının ardından emeklilere ek iyileştirme konusu da masaya yatırılacak.Halen 14 bin 469 lira olan taban aylık ödemesinin artırılıp artırılmayacağı konusunda karar verilecek. Ayrıca refah payı ve benzeri. talepler de değerlendirilecek.Bu yıla yüzde 11.54'lük maaş zammıyla başlayan memurlar ve memur emeklileri de yılın ikinci artışı için gün sayıyor.Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.Yılın ilk 5 ayında enflasyon yüzde 15.09 çıktı. Bu orana göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8.58 enflasyon farkı oluşurken, yüzde 5'lik Temmuz zammı da bu oranla yüzde 14'e ulaştı.Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.61 olarak gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 16.94 olacak. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 10.32'yi bulacak. Yüzde 5'lik temmuz zammı da bu farkla birlikte yüzde 15.84'e ulaşacak.Anket sonuçlarına göre ortaya çıkan zam tahminine göre; halen 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşı temmuzda 50 bin 652 liraya, 19 bin 617 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da 22 bin 725 liraya ulaşacak.Memurların ve memur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Memurlar 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacak. Memur emeklilerine ise ay içinde zam farkı ödemesi yapılacak.Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, Temmuz zammını cebine koyduktan sonra toplu sözleşmeye kilitlenecek.Ağustos ayında gerçekleştirilecek toplu sözleşmeyle, memurların ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarında mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler belli olacak.