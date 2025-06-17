Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye, yeni bir kavurucu sıcak hava dalgasının etkisi altına girmek üzere. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son tahmin raporlarına göre yurt genelinde sıcaklıklar yarından itibaren adeta zirve yapacak. Bugün yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesiminde görülmesi beklenen yerel sağanak geçişleri gün sonunda sınırlarımızı terk edecek. Ortalama hava sıcaklıklarının ise 8-10 derece artması, perşembe günü ise yılın geride kalan bölümüne göre en sıcak günlerin yaşanması bekleniyor.Meteoroloji tarafından yayımlanan son tahmin raporuna göre, bugün ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Bugün hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.BALIKESİR 32°C Az bulutlu ve açıkEDİRNE 35°C Az bulutlu ve açıkİSTANBUL 29°C Az bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluAFYON 27°C Az bulutlu ve açıkİZMİR 35°C Az bulutlu ve açıkMUĞLA 35°C Az bulutlu ve açıkUŞAK 29°C Az bulutlu ve açıkADANA 37°C Az bulutlu ve açıkANTALYA 34°C Az bulutlu ve açıHATAY 30°C Az bulutlu ve açıkISPARTA 29°C Az bulutlu ve açıkANKARA 27°C Az bulutluESKİŞEHİR 27°C Az bulutluKONYA 27°C Az bulutluSİVAS 20°C Parçalı ve az bulutluBOLU 25°C Parçalı ve az bulutluDÜZCE 28°C Az bulutluSİNOP 27°C Parçalı ve az bulutluZONGULDAK 24°C Az bulutluAMASYA 26°C Parçalı bulutluRİZE 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 25°C Parçalı bulutluTRABZON 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 29°C Parçalı ve az bulutluVAN 22°C Parçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR 33°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 31°C Az bulutlu ve açıkMARDİN 31°C Az bulutlu ve açıkSİİRT 32°C Az bulutlu ve açık