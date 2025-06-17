Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 17 Haziran hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Değerlendirmelere göre Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altına girmek üzere. Birkaç gündür mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar ortalamada 8-10 derece artacak. İşte detaylar...
Türkiye, yeni bir kavurucu sıcak hava dalgasının etkisi altına girmek üzere. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son tahmin raporlarına göre yurt genelinde sıcaklıklar yarından itibaren adeta zirve yapacak. Bugün yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesiminde görülmesi beklenen yerel sağanak geçişleri gün sonunda sınırlarımızı terk edecek. Ortalama hava sıcaklıklarının ise 8-10 derece artması, perşembe günü ise yılın geride kalan bölümüne göre en sıcak günlerin yaşanması bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji tarafından yayımlanan son tahmin raporuna göre, bugün ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Bugün hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
BALIKESİR 32°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE 35°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 29°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYON 27°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 35°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 35°C Az bulutlu ve açık
UŞAK 29°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA 37°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 34°C Az bulutlu ve açı
HATAY 30°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 29°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA 27°C Az bulutlu
ESKİŞEHİR 27°C Az bulutlu
KONYA 27°C Az bulutlu
SİVAS 20°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU 25°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 28°C Az bulutlu
SİNOP 27°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 24°C Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
AMASYA 26°C Parçalı bulutlu
RİZE 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 25°C Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ERZURUM 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 29°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 22°C Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
DİYARBAKIR 33°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 31°C Az bulutlu ve açık
MARDİN 31°C Az bulutlu ve açık
SİİRT 32°C Az bulutlu ve açık