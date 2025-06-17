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Beyaz Gazete
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Keneden bir can kaybı daha! Ölü sayısı 8'e yükseldi

Yaz aylarının gelmesiyle kene vakalarında artış yaşanıyor. Sivas’ta kene yapışması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören 67 yaşındaki K.M hayatını kaybetti. Bu ölümle birlikte Sivas’ta keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi.

Ekleme: 17.06.2025 - 09:31 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:34 / Editör: Fehmi Öztürk
Keneden bir can kaybı daha! Ölü sayısı 8'e yükseldi
Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış yaşanıyor. Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 67 yaşındaki K.M'ye kene tutundu. Bir süre sonra keneyi fark eden 7 çocuk annesi yaşlı kadın, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Keneden bir can kaybı daha! Ölü sayısı 8'e yükseldi

1 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Yaklaşık 1 aydır Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören K.M, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Keneden bir can kaybı daha! Ölü sayısı 8'e yükseldi


SİVAS'TA CAN KAYBI 8'E YÜKSELDİ
Yaşlı kadının cenazesi, işlemlerin ardından Gölova ilçesine gönderildi. Sivas'ta bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.