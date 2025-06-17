WhatsApp'ta yeni dönem! Durum bölümünde gösterilecek

WhatsApp reklamları kullanıma sunuyor. Meta, pazartesi günü yapmış olduğu açıklama ile Hikayeler benzeri durum özelliği aracılığıyla artık işletmelerin reklamlarını göstereceğini duyurdu.Durum özelliği, WhatsApp'ın 'Güncellemeler' sekmesinde yer alıyor ve kullanıcıların kaybolan metin, fotoğraf, sesli not veya video mesajları paylaşmasına olanak tanıyor. Ancak artık arkadaşlarınızdan veya ailenizden gelen güncellemelerin yanı sıra sponsorlu içeriklerle de karşılaşabilirsiniz.Meta, kurucularının tamamen karşı olduğu 'WhatsApp'a reklam getirme' fikrini yıllardır düşünüyordu. Şirket 2020'de uygulama içi reklam planlarını geri çekmiş olsa da, WhatsApp Başkanı Will Cathcart 2023'te şirketin hâlâ bu konuda çalışmalar yürüttüğünü doğrulamıştı. Geçtiğimiz yıl Meta, reklamlardan 160 milyar dolardan fazla gelir elde etti.Meta, reklamları ilgi alanlarınıza göre uyarlayacağını söylüyor. Bunun için 'sınırlı' bilgiler kullanacak: Bulunduğunuz ülke veya şehir, diliniz, takip ettiğiniz kanallar ve platform üzerindeki reklamlarla etkileşimleriniz. Ayrıca, Meta'nın Hesap Merkezi'ne katıldıysanız, reklam tercihlerinizi buradan değiştirebilirsiniz.Meta, kullanıcıların telefon numaralarını 'reklam verenlere asla satmayacağını veya paylaşamayacağını', aynı zamanda 'mesajlarınızı, aramalarınızı veya gruplarınızı reklamlar için kullanmayacağını' belirtti.