Rekabet Kurumu acımadı: Teknoloji şirketine 17 milyon lira ceza kesildi!

Türkiye'nin önde gelen teknoloji perakendecilerinden Teknosa, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 17 milyon TL idari para cezası ödemeye mahkûm edildi. Ceza, Rekabet Kurumu tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma sonucunda, uzlaşma usulüyle karara bağlandı.Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Teknosa'nın da aralarında yer aldığı bazı büyük teknoloji zincirleri, Fakir Elektrikli Ev Aletleri üzerinden rekabete aykırı bilgi paylaşımında bulundu. Bu durum, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle incelemeye alındı.Soruşturma sürecinde, taraflar uzlaşma yolunu tercih etti. Teknosa, suistimale ilişkin tespitleri kabul ederek cezayı indirimli şekilde ödeme yoluna gitti.Söz konusu soruşturma kapsamında, teknoloji perakendecisi Teknosa'nın rakipleriyle 'topla-dağıt' karteli niteliğinde dolaylı yoldan bilgi değişimi yaptığı tespit edildi.Bu eylemleriyle ilgili kanunu ihlal ettiği belirlenen teknoloji perakendecesi, ihlali kabul ederek uzlaşma talep etti ve Kurul takdir edilen idari para cezasından yüzde 25 indirim uyguladı.Böylece Rekabet Kurumu, yaklaşık 17 milyon lira para cezası verilmesine karar vererek, Teknosa bakımından soruşturmanın sonlandırılmasını kararlaştırdı.