Küçükçekmece’de kadın teröristin yakalandığı ev görüntülendi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen kadın terörist Ahlam Albashır, olayın ardından önce Esenler'e, ardından da Küçükçekmece'de kaldığı eve gitmiş, polis ekiplerinin gece düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.PKK/PYD üyesi teröristin Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yakalandığı ev görüntülendi. Kadın teröristin polisin geldiğini görünce camı kırarak kaçmaya çalıştığı öğrenildi.Operasyon hakkında konuşan alt katta oturan Sezgin Ceylan, “Gece 02.30 sıralarındaydı, sesler duyduk. Cama çıkmaya çalıştık, özel harekat, polis vardı. Bize, 'içeri girin' dediler. Sonra patlama sesi geldi. Cam kenarından baktım, özel harekat polisleri köpeklerle gelmişti. Eve operasyon yaptılar. Fazla detaylı bir şekilde bilmiyorum” dedi.