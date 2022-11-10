Şirin Payzın'dan skandal sözlerine Bakan Soylu'dan sert tepki: Kana susamış vampirler...

CHP yandaşı Şirin Payzın, Halk TV'de moderatörlüğünü yaptığı programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik skandal ifadeler kullandı. Payzın bir konuşma üzerine Bakan Soylu'ya yönelik, "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir, ya da cezalandırılmış şekilde" dedi.

Halk TV'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik skandal ifadeler kullanıldı. CHP yandaşı Şirin Payzın, modaretörlüğünü yaptığı programda, Hukukçu Turgut Kazan'ın İmamoğlu'nun seçilmesi halinde yargıtayın selam duracağını inanılmaz kararların çıkabileceğini söylemesi üzerine Programın moderatörü Şirin Payzın, 'Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir, ya da cezalandırılmış şekilde' dedi.Payzın, tartışılan sözlerinin ardından anında çark etti ve RTÜK'e seslenerek şunları söyledi:'Yanlış anlaşılmasın cezaevi olarak içeride demedim, davanın içinde bulur anlamında söyledim. RTÜK'e buradan düzeltmemi verelim sonradan ne kastettim diye hemen önüme konulmasın. Bağımsız yargı herkese lazım. Hukuk Soylu'ya da lazım. Yanlış anlaşılmasın.'Payzın'ın skandal sözlerine Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. 'Kana susamış vampirler...' diyen Bakan Soylu şunları söyledi:İktidar değişince(!) Yanındaki majestelerinin hukukçusu ile temennileri Süleyman Soylu'yu içeride görmekmiş. Kana susamış vampirler... Bir Başbakanın iki Bakanın kanını içtiler, yetmedi. Batı'nın ve Soros'un Operasyon Çocukları... Elinizden geleni ardınıza koymayın.