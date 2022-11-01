Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına yanıt! 'Hakkımızı helal etmiyoruz!'

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin uyuşturucu mücadelesinde dünyanın parmak ısırdığı başarılar elde ettiği belirtildi.Ekiplerin sadece bu yıl 198 bin 94 uyuşturucu operasyonu yaptığının, 252 bin 590 şüpheliyi yakaladığının ve bunlardan 22 bin 136'sının tutuklanmasına vesile olduğunun vurgulandığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:'Tonlarca narkotik maddeyi çocuklarımıza ulaşmadan engelleyen, ülkemiz sokaklarını temizleyebilmek için ailelerinden, kendilerinden feragat eden ve tüm bunları verilen her türlü destek ve irade sayesinde yapabilen kolluk birimleri ve narkotik polisleri olarak, tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz.'Paylaşımda, Dünya, Avrupa ve Türkiye'de 'Genel Nüfusta Madde Kullanım Yaygınlığı' ve 'Madde Bağlantılı Ölümler' başlıkları altında verileri gösteren grafikler ile Avrupa ve Türkiye'de uyuşturucu madde yakalamalarının sayılarına yer verildi.KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇİRKİN İFTİRA!CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Kurucusu Hacer Foga ile kameralar karşısına geçerek, Türkiye'nin uyuşturucu parasıyla cari açık kapattığını ve ülkede bir metamfetamin salgını olduğunu iddia etmişti.CHP lideri açıklamasının devamında açıkça emniyet mensuplarını hedef alarak, 'Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar…' ifadelerini kullanmıştı.