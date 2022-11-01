İstanbul'un ekim enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) perakende ve toptan fiyat andeksini aktararak enflasyonu açıkladı.2022 Ekim ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,96, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 5,89 oranında arttı.2021 Ekim ayına göre 2022 Ekim ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 108,77, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 104,21 olarak gerçekleşti.Ekim 2022’de giyim harcamalarında yüzde 7,98, ev eşyası harcamalarında yüzde 6,95, gıda harcamalarında yüzde 5,54, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 2,97, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,64, diğer harcamalarda yüzde 0,84, konut harcamalarında yüzde 0,31, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde 0,23 artış izlendi.İstanbul’da 2022 Ekim ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; yeni sezon fiyatlarının devreye girmesi, nedeniyle giyim harcamaları grubunda görülen fiyat artışları, özellikle gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda mevsim etkisi ve indekste kullanılan değişken tüketim ağırlıklarının etkisi nedeniyle görülen fiyat değişimleri ile ev eşyası harcamaları grubunda yer alan ürünlerdeki yukarı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.