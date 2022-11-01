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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı! Adım adım gerçeğe dönüşecek!

Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bedelini ödemediğimiz hiçbir eser hiçbir hizmet göremezsiniz. Bu güçlü demokrasi ve kalkınma altyapı sayesinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşabiliyoruz. Togg'u cumhuriyetimizin yeni asrının kıvılcımı olarak değerlendiriyoruz. Türkiye nasıl altyapı eksiklerini tamamladı, siyasi ve ekonomik istiklaline sahip çıktıysa Türkiye Yüzyılı da adım adım gerçeğe dönüşecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı! Adım adım gerçeğe dönüşecek!
Ekleme: 1.11.2022 - 21:57 Güncelleme: 1.11.2022 - 22:11 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı! Adım adım gerçeğe dönüşecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Burada Türkiye Yüzyılı'na dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

'Bedelini ödemediğimiz hiçbir eser hiçbir hizmet göremezsiniz. Bu güçlü demokrasi ve kalkınma altyapı sayesinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşabiliyoruz. Togg'u cumhuriyetimizin yeni asrının kıvılcımı olarak değerlendiriyoruz. Ekonomide sağlayacağımız ilerlemelerle savunma sanayisi başta olmak üzere kalkınma projelerini hayata geçirerek yolumuza devem edeceğiz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını bu şekilde karşılıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı! Adım adım gerçeğe dönüşecek!

Türkiye nasıl altyapı eksiklerini tamamladı, siyasi ve ekonomik istiklaline sahip çıktıysa Türkiye Yüzyılı da adım adım gerçeğe dönüşecektir'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı! Adım adım gerçeğe dönüşecek!
Başkan Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor.
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