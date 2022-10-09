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Yapımı biten 'Assos' ve 'Troya' tünelleri 11 Ekim Salı günü hizmete girecek

Yapımı tamamlanan 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünelleri 11 Ekim Salı günü hizmete başlayacak. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tünellerin açılmasıyla beraber 50 dakikalık yolun uzunluğu 5 dakikaya inecek.

Yapımı biten 'Assos' ve 'Troya' tünelleri 11 Ekim Salı günü hizmete girecek
Ekleme: 9.10.2022 - 12:53 Güncelleme: 9.10.2022 - 13:07 / Editör: Ozge Selin
Yapımı biten 'Assos' ve 'Troya' tünelleri 11 Ekim Salı günü hizmete girecek
Yapımı biten 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünelleri 11 Ekim Salı günü hizmete başlayacak. Açılışını Başkan Erdoğan'ın yapacağı tünellerin açılmasıyla beraber 50 dakikalık yolun uzunluğu 5 dakikaya inecek.

İzmir kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde yapımı tamamlanan 'Assos' ve 'Troya' tünellerinin açılışı 11 Ekim Salı günü Başkan Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katılacağı törenle açılacak. Tünellerin açılmasıyla birlikte 50 dakika süren yol, 5 dakikaya inecek.

Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde 2016 yılında başlanan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları tamamlandı.

Yapımı biten 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünellerinin açılışı, 11 Ekim Salı günü Başkan Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katılacağı törenle açılacak.

50 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA DÜŞECEK

'Assos ve 'Troya' tünellerinin açılmasıyla birlikte 50 dakikalık yol da 5 dakikaya düşecek. 'Assos ve 'Troya' tünellerinin açılmasının bölgedeki turizm hareketliliğine, ekonomisine, lojistiğine katkı sağlaması bekleniyor. İki tünelin açılmasıyla karbon salınımının da yıllık 3 bin 65 ton azalması öngörülüyor.

Küçükkuyu Tünelleri, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı olacak.
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