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MSB duyurdu! Sınırda 12 FETÖ'cü 4 PKK'lı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişinin yakalandığını duyurdu.

Ekleme: 8.10.2022 - 17:39 Güncelleme: 8.10.2022 - 17:40 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! Sınırda 12 FETÖ'cü 4 PKK'lı yakalandı
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.

Hudut Kartallarımız, son bir haftada ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahıslardan 12'sinin FETÖ, 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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