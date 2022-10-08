Avşar Aslan'dan Sarızlı 100 öğrenciye kışlık ayakkabı ve mont!
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Avşar Aslan’ın Kayseri ve çevresine destekleri devam ediyor.
Avşar Aslan bu konuda “Kayseri Sarız Mahalle Muhtarlarımızca tesbit edilen ihtiyaç sahibi 100 öğrencimize dağıtılmak üzere, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz sayın Selahattin Kolukısa beye Kışlık Ayakkabı ve Montları teslim ettik. Evlatlarımıza Eğitim hayatında başarılar diliyorum” dedi