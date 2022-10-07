Kurtlar Vadisi'nin usta oyuncusu İsmail İncekara hayatını kaybetti!

'Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu', 'Dar Alanda Kısa Paslaşmalar' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu İsmail İncekara'dan acı haber geldi. İncekara'nın 72 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.Acı haberi Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, 'Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara, vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar' mesajını yayınladı.İsmail İncekara, 1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı.İncekara, ardından Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu.2000-2001 sezonunda yardımcı roldedalındakazandı. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.'Dar Alanda Kısa Paslaşmalar', 'Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu' adlı sinema filmleri,adlı diziler ise yer aldığı çalışmalardan bazılarıdır.