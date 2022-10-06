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Nankörlüğün böylesi! KKTC'li vekilden küstah sözler: Türkiye'yi hedef aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vekili Doğuş Derya kürsüde skandal sözlere yer verdi. Türkiye'yi hedef alan Derya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki varlığını istemediğini dile getirdi. Derya'nın konuşması sırasında diğer vekillerden Derya'ya "Ne alakası var?" diyerek tepkiler geldi.

Nankörlüğün böylesi! KKTC'li vekilden küstah sözler: Türkiye'yi hedef aldı
Ekleme: 6.10.2022 - 12:30 Güncelleme: 6.10.2022 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Nankörlüğün böylesi! KKTC'li vekilden küstah sözler: Türkiye'yi hedef aldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya meclisteki konuşmasında skandal sözlere imza attı.

Yaptığı konuşmada Derya, Türkiye ve Kıbrıs'ta bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedef aldı.


TSK'nın adadaki varlığını eleştiren Derya, "Birileri milliyetçilik yarışında diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkmakta. Bir Kıbrıstlı yurtsever ve Türk olarak konuşuyorum. Bu konuları futbol taraftarı gibi ele almayacaksın" dedi.

Silahlanmaya karşı olduğunu ifade eden Derya, "Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist harekete karşı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın" sözlerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen vekil "KKTC'yi tanıyın demiş Sayın Erdoğan. Önce kendileri tanısınlar lütfen. Bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları olduğunu, bu ülkenin parlamentosu olduğunu bilsinler" ifadelerine bulundu.

KKTC vekillerine de seslenen Derya, "Ve siz de bunları sorgulayın. Çok konforludur biliyorum biat kültürü içerisinde buraya gelip birilerine teşekkür ederek siyasi ikbalinizi ona bağlamak. Ama siz bu ülkenin vekilisiniz." dedi.

Derya bu konuşmayı yaparken arkadan "Ne alakası var?" diye söylemlere yer verildi.

Ancak Derya'nın aksine Türkiye, KKTC'nin varlığını kabul eden tek ülke. Ayrıca Türkiye, KKTC'nin uluslararası alanda meşru olması için yıllardır canla başla çalışıyor.
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