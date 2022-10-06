Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan ve Aliyev'i bir araya getirdi

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Çekya'nın başkenti Prag'a yapacağı ziyarette Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Paşinyan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu özel anlar ise kameralara yansıdı.