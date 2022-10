Erdoğan'ın anayasa çağrısı CHP'de kafaları karıştırdı

Türkiye siyasette hareketli günler geçiriyor.Gündemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsüne yasal güvence' çıkışı var.CHP bu kapsamda TBMM'ye içinde 'başörtüsü' geçmeyen bir yasa teklifi sundu.Bugün ise AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin partisinin duruşunu açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adamsan, anayasa düzeyinde sağlayalım'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Eğer samimiysen başörtüsü meselesini ülke gündeminden çıkartmak istiyorsan, gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım. Adam gibi adamsan gel bunu böyle yapalım.' diyerek CHP ve Kılıçdaroğlu'na seslendi.CHP'den Cumhurbaşkanı'nın Anayasa teklifine ise ilk cevap Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.Özgür Özel, 'Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AK Parti'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!' ifadelerini kullandı.Yeni anayasa çağrısına karşı çıkan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e birçok CHP'li vekil destek verdi.Erdoğan'a TBMM çıkışında Özgür Özel'in bu cevabı soruldu.Erdoğan CHP'den gelen 'Hayır' cevabına ilişkin çöyle konuştu:'Olacağı buydu zaten. Dürüst değil bunlar. Bunlar böyle bir yasal düzenleme ile kendilerine göre...Bu işte yasal düzenlemeye gerek yok ki. Zaten bu durum yasal güvence altında. Eğer dürüstsen gel bu işi Anayasa teminatı altına alalım. Anayasamızda da bunu geniş manada teminat altına aln maddeler var. Ama bunun özgürlükler çerçevesi altında samimi başörtüsü konusunu oraya oturtalım. bu teklifimizi Meclis'e getireceğiz. Onlar ne yapacak? Onlar desteklemeyecek. ne kadar samimi olduğu her zamanki gibi ortaya çıkacak.'CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ardından siyaseten gol yediğini düşünen CHP yeniden harekete geçti.Bu kez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı.CHP Lideri, 'Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız.' dedi.CHP medyasında da sıklıkla eleştirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışıyla ilgili detaylar da belli olmaya başladı.Gazeteci Adem Metan, aldığı kulis bilgileri Twitter hesabından paylaştı.'CHP'ye özellikle de Sn. Kılıçdaroğlu'na yakın bir gazeteci arkadaşımla görüştüm. Kemal Bey'in Başörtüsü konusundaki açıklamalarının ardında Sn. Davutoğlu'nun olduğunu, fikri Davutoğlu'nun aşıladığını söyledi.' dedi.