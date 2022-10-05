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ABD Güney Kore'ye bir hafta sonra yeniden uçak gemisi gönderiyor

Kim Jong-un'un arka arkaya füze fırlatmasıyla ısınan Kore Yarımadası'nda ABD'den yeni bir hamle geldi, USS Ronald Reagan rotasını aniden değiştirdi.

Ekleme: 5.10.2022 - 16:52 Güncelleme: 5.10.2022 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
ABD Güney Kore'ye bir hafta sonra yeniden uçak gemisi gönderiyor
Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği son orta menzilli balistik füze denemesi bölgede tansiyonu yükseltirken, Güney Kore - ABD koalisyonundan kritik bir hamle geldi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçen hafta ABD ve Japonya'nın da katıldığı ortak bir deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan ABD'ye ait nükleer enerjili uçak gemisi Ronald Reagan'ın Güney Kore'nin doğusundaki sulara yeniden konuşlandırılacağı bildirildi.

"Bir uçak gemisi için böyle bir rota değişikliğinin son derece olağan dışı olduğu" kaydedilen açıklamada, gelişmenin "Seul-Washington ittifakının Kuzey Kore'den gelebilecek herhangi bir provokasyona karşı önlem alma konusundaki kararlılığını" yansıttığı belirtildi.

Öte yandan, Ronald Reagan uçak gemisinin bölgeye dönmesine Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong Sup ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında yapılan telefon görüşmesi sırasında karar verildiği öğrenildi.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELDİ

Kuzey Kore, dün 4 bin 600 kilometre yol alan ve Pasifik Okyanusu'na düşen bir orta menzilli balistik füze fırlatmış, Japonya'nın üzerinden geçen füze ülkede paniğe neden olmuştu. Güney Kore ve ABD'nin ise Pyongyang'a yanıt olarak gerçekleştirilen bir ortak tatbikatta 4 füze ateşlediği kamuoyuna yansımıştı. Kuzey Kore'nin son denemesinin ardından Pyongyang'ın ABD'ye bağlı Guam Adası'nı hedef alabileceği yorumları yapılırken, bölge ülkeleri ve ABD alarma geçmişti.

Kuzey Kore dünkü deneme de dahil olmak üzere yılbaşından bu yana 23 füze testi gerçekleştirmişti.

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