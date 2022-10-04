Nevşin Mengü'den Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına eleştiri: Oldu olacak şeriat getirilsin

Gazeteci Nevşin Mengü, cumhurbaşkanı adayı olabilmek için Türkiye'de başörtüsü sorunu yalandığını ve bunu çözeceğini öne süren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Mengü, "Oldu olacak samimi görünelim diye şeriat getirilsin samimiyetten coşalım." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'helalleşme' adı altında muhafazakar kesimden destek almanın peşine düştü.Dün sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu öne sürüp bunu çözeceklerini vadetti.Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştiren muhalif gazeteci Nevşin Mengü, YouTube yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.'OLDU OLACAK ŞERİAT GETİRİLSİN'CHP yönetimini eleştiren Mengü, 'AK Parti 'Gelin yeni anayasa yapalım' derse ne olacak? Oldu olacak samimi görünelim diye şeriat getirilsin samimiyetten coşalım.' ifadelerini kullandı.