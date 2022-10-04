Kars'ta 1,5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu

Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve Arpaçay, Kağızman, Sarıkamış, Selim ilçelerinde belirlenen 15 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.Yapılan aramalarda piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 433 bin 360 boş ve doldurulmuş makaron ile gümrük kaçağı 3 bin 77 paket sigara ve 400 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.Gözaltına alınan 30 şüpheli, ifadelerinin alınması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.