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Fahrettin Koca'dan Dünya Hayvanlarını Koruma Günü paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Hayvanlarını Koruma Günü kapsamında sosyal medya hesabında bir video paylaştı.

Ekleme: 4.10.2022 - 16:40 Güncelleme: 4.10.2022 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
Fahrettin Koca'dan Dünya Hayvanlarını Koruma Günü paylaşımı
Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü...

1931 yılında Floransa'da kabul edilen Hayvanları Koruma Günü ilişkin birçok paylaşım yapıldı.

Hayvanlara daha iyi muamele edilmesini savunan hayvan dernekleri ve hayvan severler bu günde bir araya gelerek etkinlikler düzenliyor.

Dünya genelinde kutlanan Hayvanları Koruma Günü'ne dikkat çekmek isteyen birçok bürokrat ve hayvan sever vatandaş sosyal medya da hayvanlarla sevgi dolu fotoğraflarını paylaşıyor.

Fahrettin Koca'dan paylaşım
Hayvanları Koruma Günü kapsamında bir paylaşım da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca paylaşımında, "Hayat sevgi üzerine kurulu. Ve seven, koruyucudur. Bugün, Dünya Hayvanları Koruma Günü. Korunmaya muhtaç hayvanlar konusunda duyarlı olalım. " dedi.

Fahrettin Koca'dan Dünya Hayvanlarını Koruma Günü paylaşımı
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