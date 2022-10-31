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Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,88 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 3.902,86 puana yükseldi.

Ekleme: 31.10.2022 - 10:52 Güncelleme: 31.10.2022 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Dünyadaki küresel piyasalar çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını beklerken yurt içinde de perşembe günü enflasyon verisi açıklanacak.

Bu veriler öncesinde dalgalı seyir gösteren piyasaların yanı sıra Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,62 artışla 3.902,86 puandan başladı.

Bankacılık endeksi arttı
Bankacılık endeksi yüzde 0,67 ve holding endeksi yüzde 0,65 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,84'le spor, tek kaybettiren yüzde 0,17'yle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla cuma günü yarım gün işlem gerçekleştirilirken, BIST 100 endeksi yüzde 1,41 düşüşle 3.878,98 puandan kapandı.

Endeks, geçen hafta genelinde ise yüzde 1,41 değer kaybetti.

Tahvil ve emtia hareketliliği gündemde
Enflasyon ve resesyon endişelerinin yanı sıra artan jeopolitik risklerle yatırımcı fiyatlamalarının zorlaştığına işaret eden analistler, tahvil ve emtia piyasalarındaki hareketliliğin gündemin odağında bulunduğunu kaydetti.

AA'nın haberine göre, analistler, yurt içinde devam eden bilanço sezonu kapsamında hisse bazlı hareketliliklerin de sürebileceğini belirterek, bugünün veri gündeminde Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon ile ABD'de bölgesel imalat sanayi göstergelerinin öne çıktığını belirtiyor.

Borsa destek ve direnç konumu
Ayrıca teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.850 seviyesinin destek, 3.950 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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