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Bartın'daki maden faciasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Bartın'daki grizu patlamasına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasından 2 mühendis tutuklandı.

Ekleme: 31.10.2022 - 17:49 Güncelleme: 31.10.2022 - 17:51 / Editör: Ozge Selin
Bartın'daki maden faciasına ilişkin 2 kişi tutuklandı
14 Ekim'de, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağındaki yaşanan grizu patlamasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Patlamada ocakta bulunan madencilerden 41'i şehit oldu, 11'i ise yaralandı.

25 isim için gözaltı kararı
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

2 mühendis tutuklandı
Soruşturma kapsamında adliyeye getirilen şüphelilerden kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri L.A. ve İ.H.M, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 16 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Amasra'daki grizü faciası

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. 27 Ekim Perşembe günü Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcıları, işletme müdürü, personel müdürü, işletme başmühendisi ile kartiye, iş güvenliği, sondaj ve aspiratör sorumlusu olarak görev yapan mühendislerin yer aldığı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekipleri şüphelilerden 24'ünü gözaltına alarak Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmüştü.
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