Bakan Koca dört ülke bakanıyla görüştü! Sağlıkta Türkiye Yüzyılı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan sağlık bakanlarıyla "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" vizyonunu ele aldıkları görüşmeler yaptı. Koca, görüşmelerin ülkeler için önemli sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:'8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan sağlık bakanlarıyla Sağlıkta Türkiye Yüzyılı vizyonunu da ele aldığımız bir dizi görüşme yaptık. Görüşmelerin ülkelerimiz için önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum.'