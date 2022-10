TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 'Bir söz daha veriyoruz' diyerek duyurdu: Togg önce Avrupa'ya ardından dünyaya satılacak

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni düzenlendi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, çok özel bir günde buluştuklarını ve Türkiye'nin 100 yıllık hayalinin kendilerine nasip olduğunu söyledi.Daha gidecek çok yollarının olduğunu ve işlerinin bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:"Türkiye yeni bir lige yükselirken Cumhuriyet'imiz yeni bir yüzyıla kanat açıyor. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır, en aziz eseridir. Cumhuriyet'imizin ilan edildiği 29 Ekim tarihi hepimiz için çok özel ve gurur dolu bir gündür. Bizler, bağımsızlığını tırnaklarıyla kazıyarak bugünlere ulaşan bir milletiz. Bizler, 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' sözüyle yola çıkanların, küllerinden yeni bir devlet kurmayı başaranların çocuklarıyız. Türk iş dünyası olarak bizler üreterek, ürettiğimizi bütün dünyaya satarak vatanımızı, milletimizi, Cumhuriyet'imizi büyütmeye devam ettik, ediyoruz, edeceğiz. Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet hedefinin üzerine çıkma yolculuğunu hep sahiplendik, sahiplenmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."Hisarcıklıoğlu, 2017 yılında TOBB Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına karşılık vererek Türk milletine söz verdiklerini hatırlattı.O gün Erdoğan'ın nezdinde tüm millete, "Devletimiz yanımızda dursun, Türk iş dünyası olarak biz bunu başarırız." sözünü verdiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın destekleriyle yola çıktık. Sonra kıymetli ortaklarımız, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell ve Zorlu Holding ile namıdiğer babayiğitlerimizle zorlu bir yolculuğa çıktık. Küresel ekonomide taşların yerinden oynadığı, bütün dünyanın pandemiyle uğraştığı bir dönemde yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürdük. Rabbime şükürler olsun, bugün milletimize verdiğimiz sözü tutabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.Rifat Hisarcıklıoğlu, 1300 kişiyi aşan Togg ekibiyle, ortaklarıyla, desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkıyla gurur duyduğunu belirtti."Devrim" otomobiline sahip çıkılamadığını ve önemli bir fırsatın kaçırıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları ifade etti:"Bu sefer 100 yılda bir gelen bu teknoloji fırsatını kaçırmıyoruz. En doğru zamanda küresel rakiplerimizle başa baş bir yarışa giriyoruz. Bir otomobilden fazlasını üretiyoruz. Togg akıllı cihazlarıyla yarının mobilite dünyasında biz de varız diyoruz. Hala bize inanmayanlar var biliyoruz ama olsun yılmıyoruz. 2017 mayısında Cumhurbaşkanı'mıza söz verdiğimizde dalga geçmişlerdi, 2018'in haziranında şirketimizi kurduğumuzda gülmüşlerdi, 2019 aralıkta ilk araç lansmanımızı yaptığımızda 'oyuncak bu' demişlerdi. İki sene önce Temmuz 2020'de burada temel attığımızda 'Bu fabrika bitmez' demişlerdi ama biz hiçbir zaman pes etmedik, ümidimizi kaybetmedik, en iyi bildiğimiz işi yaptık. Yatırım yapmaya, durmadan çalışmaya devam ettik. İşte bakın bugün buradayız. Birazdan Cumhurbaşkanı'mızın banttan indireceği ilk aracımızla birlikte seri üretime başlıyoruz. Mart ayında da yollarda Togg araçlarımızı kullanıyor olacağız. Şimdi de dün 'üretemezsin' diyenler, bugün 'dünyaya satamazsın' diyorlar. Huzurunuzda buradan bir söz daha verelim, önce Avrupa'ya sonra tüm dünyaya Türkiye'nin otomobilini satacağız. 2024 sonundan itibaren ihracat haberlerimizi, Avrupa ülkelerinden başlayarak duymaya başlayacaksınız. Teknolojimizle, mobilite çözümlerimizle, rekabetçi fiyatımızla tercih edilen küresel bir marka olacağız."Togg'un, markasının, patentinin, tasarımının kendilerine ait olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, lisans almayacaklarını, lisans satacaklarını bildirdi.Otomotiv tedarik sanayilerini, yeni nesil mobilite ekosisteminin global oyuncuları haline getireceklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, Ankara'da TOBB ETÜ'de yer alan teknoloji merkezinde geliştirdikleri ve geliştirecekleri teknolojilerle dışa bağımlılığı azaltacaklarını vurguladı.Türkiye'nin kritik teknolojileri ithal eden değil, ihraç eden bir ülke haline geleceğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:"Kararlarımızı alırken Paris'ten, Detroit'ten, Torino'dan izin almıyoruz. Kararlarımızı biz buradan, yani Gemlik'ten alıyoruz. Ezberleri bozmak kolay değil ama Türk girişimcileri olarak bizler ezber bozmak için buradayız ve ezberleri bozuyoruz ve bozmaya devam edeceğiz. İşte bu yüzden Türkiye'nin Otomobili, sadece yerli ve milli otomobil yapmak değildir. Togg bir otomobilden daha fazlasıdır, Togg bir meydan okumadır. Togg teknolojik dönüşümdür. Togg dijital ekonomiye geçiştir. Öncelikle böyle büyük bir projenin fikrini ve vizyonunu ortaya koyan Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı sunmak istiyorum. Kendileri sadece fikri ve vizyonu ortaya koymakla kalmadı, son 5 senede her aşamada bizleri destekledi. Gece, gündüz demeden ne zaman kapısını çalsak bizlere yardımcı oldu. Desteğini hep hissettik. Cumhurbaşkanım, Allah sizden razı olsun."Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış sonrası kameraların karşısına geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ve firmanın ortakları soruları yanıtladı.Hisarcıklıoğlu, Togg'un ortakları olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu yılında TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.Şirketleşme anlamında Türkiye'de bir ilki denediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:"Türkiye'de sanayi şirketlerinde böyle çoklu ortaklık, hepsi de kendi alanında, kendi sektöründe dev olan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımız beraber inandılar bu projeye. Baştan beri yılmadan 5 senedir bir sürü zorluklar oldu ama zorluklara rağmen yılmadan devam ettiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah Togg nasıl Türkiye'nin ilk arabası ise her şeyi bize ait olan bir arabaysa, bu ortaklık da Türkiye'de diğer şirketlerimize bir rol model olur. Paylaşarak, birlikte, hepimiz birbirimizden güç alarak, hepimiz birbirimizin eksik olduğu tarafı tamamlayarak bu ortaklıkta bir başarıya ulaştık. Hani çok güzel bir söz var ya kültümüzde; 'Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır' diye. İşte tam bunun göstergesi bu. İnşallah bu birliktelik rahmeti de getirdi. Yakında inşallah satışta da hep beraber bunu göreceğiz."Gürcan Karakaş da Togg'un ihracat planlamasına ilişkin soru üzerine, her markanın önce kendi memleketinde ve ülkesinde başarılı olmasına inandıklarını vurguladı.Mart ayının sonunda trafiğe çıkmaya başladıktan itibaren kendilerine 15-18 aylık süre verdiklerini dile getiren Karakaş, "Bu başarımızı ispatladıktan sonra da yurt dışında, özellikle Avrupa'da hangi ülkelere gideceğimizin önceliklerinin belirlenmesiyle beraber şimdiden çalışmalara başladık. Yakın zamanda da açıklarız ama şu an için çok erken." dedi.Satış sonrası süreçle ilgili soruyu yanıtlayan Karakaş, "Biz bunu kendimiz yapmaya karar verdik. Yani servis hizmetini doğrudan biz vermek istiyoruz. Çünkü şöyle düşünün; olayın sadece bir servis boyutu yok. Dolayısıyla bizim ülkemizde 7 ayrı bölgede 20'ye yakın servis noktamızla, artı mobil servis araçlarımızla biz bu hizmeti vereceğiz." ifadelerini kullandı.Karakaş, yıllık üretim adedi konusundaki soruyu şöyle cevapladı:"Buraya sıfırdan bir tesis kurduk, yeni bir ekip kurduk ve teknik olarak bir imalatın belli adetlere, belli hızla yüksek adetlere ulaşması gerekiyor. Yani bugün biz buraya 100 bin adetlik kapasite kurduysak haftaya pazartesi bu 100 bin adede ulaşılmayacak. Zaten bir modelle de 100 bin adede ulaşılmaz. Bizim önümüzdeki seneki planımız 20 bin civarında."Gürcan Karakaş, otomotiv dünyasındaki çip krizinin temel nedenlerinden birinin gerçek anlamda kullanılan çiplerin teknolojisinin çok eski olmasından kaynaklandığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Özellikle tedarik zincirindeki kopmalardan sonra hiçbir çip üreticisinin dönüp yeniden bu eski teknolojileri öncelikle indirmek istememesi... Çünkü tüketici elektroniğinde kullanılan çok daha karlı, çok daha büyük adetlerde üretilen çipler var. Dolayısıyla eğer fikri mülkiyeti sizdeyse ne yaparsınız? Tüketici elektroniğine yakın çipleri kullanırsınız. Biz de onu yaptık. Örneğin kendi tasarladığımız cihazımızın üzerindeki 10'a yakın çipi Vestel ile beraber geliştiriyoruz, sanayileştiriyoruz. Onlarla beraber değiştirerek dolayısıyla pazarda daha kolay bulunabilecek, daha fazla kullanılan ve tüketici elektroniğine daha yatkın ürünleri kullanarak çözüyoruz."Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise Cumhuriyet'in 99'uncu yılında Türk milletinin karşısına güzel bir işle çıkmanın kendilerini mutlu ettiğini anlattı.TOGG'a giriş hikayesine değinen Tosyalı, şu bilgileri verdi:"Tosyalı olarak demir çelik sektöründe ana oyunculardan biriyiz. Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yerinde hem üretim yapıyoruz hem yatırımlar yapıyoruz. Biz geçtiğimiz yıl BMC'yi satın alarak taşıt endüstrisine girdik. Kaderin cilvesidir ki TOGG'un ilk yatırımı kurulurken, ısrarla bu yatırıma girmem teklif edilmişti. Ben 'Biz demir çelik üreticisiyiz, taşıt endüstrisi bize uzak.' deyip uzak durmuştum. Kader bizi tekrar bu işin içine soktu, demek ki bu anı yaşamak varmış. Bu anı yaşamak, bir yandan da muazzam bir eserle karşınızda olmak... Ayrıca da milli tankımızı gelecek yıl üretip ordumuzun hizmetine vereceğiz."Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, otomotiv sektörünün içinde olduklarını ve Togg projesinde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.Önemli ihracatlar yaptıklarına dikkati çeken Özilhan, şu değerlendirmelerde bulundu:"İnandığımız bir proje. Elektrikli araç olduğu için biz Anadolu Grubu olarak inanıyoruz ve 'Elektrikli projeyse varız.' dedik. Neticesinde de elektrikli proje olarak geliştirilmesine karar verildi. Bu değişimin, dönüşümün başındayız. Elektrikli araçların çok önemli avantajları olduğuna inanıyoruz. Sıfırdan başlayan bir elektrikli aracın çok da başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah daha yeni başladık bu işe. Bundan sonra bize çok daha zor bir dönem başlıyor. Üretmek, satmak, yaymak, markayı tanıtmak, ihracat yapmak, bunların hepsi zor işler. Önce Türkiye'de başarılı olmalıyız."Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da Türkiye'yi geleceğe taşıyacak yerli ve milli bir hayalin doğuşuna şahitlik ettiklerini söyledi.Çok gururlu ve heyecanlı olduklarını belirten Aksu, "Togg, milletçe beraber olduğumuzda ne gibi işler başarabileceğimizin önemli bir göstergesi. Türkiye'nin Turkcell'i önemli bir teknoloji şirketi. Binlerce AR-GE çalışanımız var. Aynı zamanda Türkiye'de en fazla patent alan şirketlerden biriyiz. Hep bu projenin başında 'Turkcell niye hissedar?' diye tartışılırken e-mobilite ekosisteminin devreye girmesi, ekosistemi ve elektrikli araçlarla beraber aslında Turkcell'in hissedarlığı sorgulanmaktan çıktı. Çünkü artık otomobil endüstrisi bir e-mobilite ekosistemine döndü." diye konuştu.Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ise "Türkiye'nin otomobiline var mısın yok musun?" denildiğinde, "Varız." dediklerini ve bu karardan dolayı mutlu olduklarını anlattı.Elektrikli araç üretme noktasında tam zamanında sektöre girdiklerini kaydeden Zorlu, iki sene gibi bir sürede tesisi oluşturduklarını anımsatarak, tüm çalışanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.