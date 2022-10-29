Şırnak’ta terör operasyonu: 15 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:'Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün YPS ve Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve 30 Ekim tarihinden Cizre ilçesinde yapılacak olan konser etkinliğini provoke etmek isteyen, eylem yapmayı planlayan ve örgüt adına faaliyet yürüttüklerine dair haklarında ihbar ve teşhis beyanları bulunduğu tespit edilen 19 kişiye yönelik Şırnak Merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde operasyon yapıldı. 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ele geçirildi.'