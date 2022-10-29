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Başkan Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.

Ekleme: 29.10.2022 - 14:14 Güncelleme: 29.10.2022 - 14:16 / Editör: Ozge Selin
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti.

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkânı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

Başkan Erdoğan tebrikleri Türkiye Yüzyılı logosunun da yer aldığı Cumhuriyetimizin 99'uncu Yılı Kutlu olsun mesajı yazılı tablonun önünde kabul etti.

Törende, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu marşlar seslendirdi. Tören, başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personelin Başkan Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.
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