Adana’da jiletli işkence! Dövdüler, soydular, en sonunda da yüzünü jiletle kestiler!.

Adana'da 29 yaşındaki Y.T., arkadaşı Şevket K.'nin kız arkadaşını sosyal medya üzerinden rahatsız etti. Durumu duyan Şevket K., yanına dört arkadaşını alarak Y.T.'nin peşine takıldı..5 zanlı sokak ortasında yakaladıkları Y.T.'yi önce dövdü ardından da kıyafetlerini çıkararak çıplak bıraktı. Bununla kalmayan zanlılar, Y.T.'nin yüzünü jiletle keserek işkence yaptıktan sonra cebinde bulunan para ve telefonunu da çaldı. Bu işkence Şevket K. tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerden yola çıkan polis, 4 zanlıyı yakalayıp tutuklarken Y.T.'nin yüzünü jiletle kesen zanlı her yerde aranıyor.Olay, 23 Ekim'de Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi tarihi Büyük Saat yakınında meydana geldi. Y.T. (29), oturduğu mahalleden arkadaşı Şevket K.'nin (27) sevgilisine sosyal medya üzerinden mesaj gönderip, rahtasız etmeye başladı. Bunun üzerine Şevket K., arkadaşlraı Şerif Ö. (26) ve kardeşi Sedat O.(21) ve Hüseyin P.(21) ile birlikte Y.T.'nin peşine düştü.Şüpheliler, Y.T.'yi sokakta yakalayıp, darbetmeye başladı. Gruptaki şüpheliler bazıları Y.T.'nin üzerindeki kıyafetlerini çıkarırken, bazıları da yumruk ve tekmelerle darp etmeye devam etti. Yere yatırılan Y.T.'nin üzerine çıkan bir kişi ise elindeki jiletle yüzüne kesikler attı. Şevket K., o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Bu anların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Y.T.'nin, hakkında 'hırsızlık' suçundan aranması olduğu için polis merkezi ve hastaneye başvurmadığı ortaya çıktı. Polis, Y.T.'yi saklandığı adreste yakalayıp, işlemlerinin ardından cezaevine götürdü. Y.T.'ye işkence yapan şüphelilerin, mağdurun pantolonundaki 200 lirasını ve telefonunu da gasbettikleri öğrenildi.Polis, 4 şüpheliyi saklandıkları adreslere yaptığı baskınlarla yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, akrabalarının hırsızlık yaptığı için Y.T.'yi dövdüklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket K., Şerif ile kardeşi Sedat O. tutuklanırken, Hüseyin P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda Y.T.'nin yüzünü jiletle kestiği iddia edilen firari şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.