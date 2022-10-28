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Manisa'da şizofren hastası yolcu otobüsüne saldırdı

Şehzadeler'de şizofren hastası olduğu öne sürülen bir kişinin çapayla halk otobüsüne saldırması sonucu aracın camı kırıldı.

Ekleme: 28.10.2022 - 17:10 Güncelleme: 28.10.2022 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Manisa'da şizofren hastası yolcu otobüsüne saldırdıManisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 13.30 sıralarında şizofren hastası olduğu öne sürülen bir kişi Bülent Kayalı'nın kontrolündeki özel halk otobüsüne dehşet saçtı.

Kimliği belirsiz şahıs çapayla yolcu otobüsüne saldırdı.

Saldırgan, yolcu almak için durağa yanaşan otobüsün önce kaput tarafına vurdu.

Daha sonra otobüsün diğer tarafına geçen saldırgan, elindeki çapayla otobüsün camlarına vurarak patlattı.

Camlar vatandaşın üzerine sıçradı
Patlayan camlar, cam kenarında oturan iki kadın yolcunun ayaklarına düşerek hafif şekilde sıyrıklar oluşmasına neden oldu.

Olayın ardından saldırgan kaçarken, şoför Bülent Kayalı durumu Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne haber verdi.

Şüpheli aranıyor
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

'Karşı taraftan elinde büyük bir çapayla geldi'
Yaşananları anlatan otobüs şoförü Bülent Kayalı, 'Yolcu almak için durağa yanaştığımda şahıs karşı taraftan elinde büyük bir çapayla geldi. Çapayla önce sağ tarafa vurdu. Ben durakta durunca tam yolcu binerken şahıs da sağ taraftan karşıdan gelerek cama vurdu. İçeride panik havası yaşandı. Bir kadının cam kırıklarından ayağında hafif sıyrıklar oldu. Şahıs şizofren hastasıymış. Onu öğrendik. Hemen polise ve kooperatife durumu bildirdim.' dedi.

Soruşturma başlatıldı
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da şizofren hastası yolcu otobüsüne saldırdı
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