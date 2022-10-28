Manisa'da şizofren hastası yolcu otobüsüne saldırdı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 13.30 sıralarında şizofren hastası olduğu öne sürülen bir kişi Bülent Kayalı'nın kontrolündeki özel halk otobüsüne dehşet saçtı.Kimliği belirsiz şahıs çapayla yolcu otobüsüne saldırdı.Saldırgan, yolcu almak için durağa yanaşan otobüsün önce kaput tarafına vurdu.Daha sonra otobüsün diğer tarafına geçen saldırgan, elindeki çapayla otobüsün camlarına vurarak patlattı.Patlayan camlar, cam kenarında oturan iki kadın yolcunun ayaklarına düşerek hafif şekilde sıyrıklar oluşmasına neden oldu.Olayın ardından saldırgan kaçarken, şoför Bülent Kayalı durumu Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne haber verdi.Olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.'Karşı taraftan elinde büyük bir çapayla geldi'Yaşananları anlatan otobüs şoförü Bülent Kayalı,dedi.Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.